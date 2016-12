De nombreux employés renvoyés de l’hôpital où Kanye West séjournait

0

Depuis que Kanye West a quitté l’hôpital, l’établissement mène une enquête concernant ses employés, dont plusieurs ont déjà été renvoyés ou risquent de l’être; une information dévoilée par TMZ. Les membres du personnel du Centre Médical UCLA (Los Angeles) où a été hospitalisé Kanye West doivent amèrement regretter la venue de la star. En effet, à peine trois semaines après la sortie du rappeur, près de 12 employés de l’hôpital risquent d’être renvoyés, si ce n’est déjà fait. D’après le site TMZ, le staff de l’hôpital – infirmières, médecins, auxiliaires, etc. – se serait montré trop curieux, et aurait tenté d’accéder au dossier médical de la star. La curiosité ou, plus vraisemblablement, l’appât du gain, ont ainsi poussé le personnel de l’UCLA à enfreindre les règles de l’établissement. Toute personne impliquée dans ces tentatives d’intrusion risque donc aujourd’hui le renvoi.

Auteur: 7sur7 – 7sur7.be