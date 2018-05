Le fils d’Aly Nguouille Ndiaye a publié sur Snap son passeport diplomatique dans lequel il expose ce message choquant: « need to get out this fuckin country ». En français: « besoin de sortir de ce putain de pays. »

Une publication du fils du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, Ibrahima Aly, qui a déclenché une grosse polémique sur les réseaux sociaux. (voir photo):