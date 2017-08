Plus de 100 000 migrants ont traversé la méditerranée depuis le mois de janvier 2017 et 2250 personnes ont péri dans la mer lors de ce périple. Et pourtant, ils sont des milliers à vouloir rejoindre, chaque jour, l’illusoire eldorado européen. Dans cette vidéo, filmée dans une plage de Cadix en Espagne, on voit le débarquement de migrants, sous les yeux de vacanciers.

Voir vidéo.