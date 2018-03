Comment vous débarrasser pour de bon de vos boutons sur les fesses ?

Généralement, on les voit débouler en été. Mais ça, c’est si vous êtes vraiment chanceuse parce qu’en d’autres circonstances, les boutons sur les fesses sont une réalité que nous ne connaissons que trop bien. Honteuses, intriguées et agacées par ces individus dont vous ne voulez assurément pas, vous vous posez bien trop de questions sans réponse ! Notre mission ? Vous en apprendre un peu plus sur eux, vous aider à les éviter ou à vous en débarrasser pour vous permettre d’arborer un boum boum short du tonnerre !

1) Est-ce que ces boutons sur les fesses… c’est de l’acné ?

Gênée, c’était votre première déduction. Pourtant, vous n’avez pas un seul bouton sur le visage. C’est donc un véritable mystère. Eh bien, sachez que ces petits boutons n’ont rien à voir avec l’acné. Ils sont dus à une inflammation autour de vos follicules pileux, une zone de la peau qui produit les poils (cheveux, poils, duvets !).

Cette inflammation porte le nom de folliculite et est due au frottement chronique de votre peau avec des vêtements trop serrés et à votre taux de transpiration. C’est donc de cette manière que se créent ces petits boutons qui gâchent l’esthétique de vos fesses, qui vous encombrent et vous dérangent. Rien que vous ne puissiez pas arranger !

2) Comment peut-on les éviter ?

Heureusement pour vous, maintenant que vous avez identifié l’origine du problème, vous allez pouvoir y remédier. Si vous n’êtes pas encore victime de ces petits boutons, vous pouvez tout de même les empêcher d’arriver ! Premièrement et ça semble plutôt logique : il vous faut avoir une très bonne hygiène intime. Aucun écart n’est permis.

Puis, on vous encourage à porter des vêtements plus amples qui frotteront donc moins sur votre peau. Notamment pendant la nuit, où vous n’avez pas spécialement pas besoin d’être une icône de style et ou vous pouvez vous permettre de privilégier le confort. Comme l’une des raisons principales de leur apparition est la transpiration, on ne saurait vous conseiller de ne pas garder vos vêtements de sport après votre séance de façon à éviter que les bactéries s’installent sur votre peau malgré vous.

La matière de vos vêtements est aussi à prendre en compte : privilégiez le coton plutôt que le synthétique même si on imagine bien que ce n’est pas la matière de prédilection de chez Zara… Autre facteur important : votre alimentation se doit évidemment d’être équilibrée et ne pas être trop grasse ! Embêtant mais bénéfique.

Pour finir, prenez soin de votre popotin comme vous le feriez de votre visage : on nettoie, on exfolie (mais avec douceur) et on hydrate avec de la crème corporelle.

3) Comment s’en débarrasser ?

Pour celles qui sont déjà victimes de ces nuisibles, il existe évidemment aussi des solutions pour vous permettre de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes ! Il vous faut laver vos fesses avec un nettoyant pour le corps qui contient un pourcentage élevé de peroxyde de benzoyle. Ce dernier va clairement tuer toutes les bactéries présentes sur votre peau. Ce genre de produits se trouve très facilement en pharmacies et parapharmacies. Évidemment, la meilleure des options est d’aller consulter un dermatologue pour vous assurer d’avoir un traitement parfaitement adapté à votre cas.

Que vous choisissiez la première ou la seconde option, il y a bien entendu une chose qu’il vous faut à tout prix éviter : percer et gratter ces boutons. En effet, cela ne ferait qu’aggraver votre cas. À la limite, il vaudrait mieux les soigner en passant des patch d’acide glacolique ou salicylique (on ne saurait vous conseiller de demander l’aide d’un pharmacien pour ces produits-ci !)

Bref, vous l’aurez compris : rien de grave que vous ne pouvez faire disparaître ! Vous voilà d’ores et déjà averties, prêtes à exhiber un fessier plus canon que jamais à l’approche de la saison du bikini.