DEBUT DE REGLEMENT DU LITIGE FONCIER TF 1107/R L’enquête commanditée par le Premier ministre torpillée

Les héritiers de feu Mandiaye Thiandoum, qui courent depuis des années entre le tribunal et les services déconcentrés de l’Etat pour recouvrer leurs droits d’hérédité, sont revenus à la charge. Cette fois-ci, ils ont dénoncé « la procédure partiale du DG de la DESCOS qui mène une enquête commanditée par le Premier ministre en vue d’établir toute la lumière dans la spoliation, le morcellement et l’usurpation du titre 1107/R par les services de l’Etat».

Il faut rappeler que l’affaire du TF 1107/R, sis à Ndiakhirate dans la commune de Bambilor, constitue l’une des plus grandes escroqueries foncières impliquant de hautes autorités de la République officiant à des niveaux insoupçonnés. Si bien que le legs de feu Mandiaye Thiandoum, décédé en 1949, qui faisait une superficie de 25 kilomètres carrés, a été phagocyté en toute impunité, donnant lieu à d’autres titres immatriculés sous les numéros 1321, 1664, 854, 821, 104, 1249, 1327 et 2675. Et comme si cette arnaque en règle ne suffisait pas, la SN HLM s’est même permis d’usurper le titre mère 1107/R sans aucune base légale.

Lors d’une audience accordée aux membres du Conseil de la famille Thiandoum, tenue dans son bureau, l’actuel Directeur général des Domaines, en l’occurrence Mamadou Mamour Diallo, avait reconnu devant le grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, que les héritiers étaient bien dans leurs droits. Séance tenante, il a pris des engagements pour procéder à la libération des surplus du titre, non sans promettre de trouver une solution définitive dans les meilleurs délais.

La famille Thiandoum sonne l’alerte

Après une correspondance de la famille, adressée au Premier ministre Mouhamad Boun Abdallah Dione, l’espoir était permis. Car, il n’a pas mis du temps pour donner des instructions allant dans le sens de l’ouverture d’une enquête pour élucider toute la nébuleuse, encore que des services déconcentrés de l’Etat étaient impliqués jusqu’au cou. Au même moment, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, était également saisi par les héritiers de feu Mandiaye Thiandoum afin qu’une solution soit trouvée. Mais l’audition des requérants laisse déjà transparaître « une opacité qui ne milite pas en faveur de la clarté ». En effet, le mandataire de la famille Thiandoum semble loin d’être rassuré par la démarche du directeur général de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS) qui semble se suppléer au Premier ministre pour « trancher » en faveur des services administratifs incriminés et leurs complices. Autant comprendre qu’un vrai-faux rapport d’enquête risque d’être remis à M. Mouhamad Boun Abdallah Dione qui en est le commanditaire de bonne foi. C’est pourquoi, la famille Thiandoum s’est réunie pour analyser la situation avant de prendre la décision d’aviser et de dénoncer cette mascarade foncière dont elle fait l’objet, et qui n’a que trop duré.

Mamadou Sall

(Correspondance particulière)