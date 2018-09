Décès Bruno Diatta: Le message d’Aminata Tall

De Paris en mission, Aminata Tall, la Présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) a appris avec consternation la bouleversante nouvelle du rappel à Dieu du Ministre Bruno Diatta, « un collaborateur et frère ». « La république a perdu un monument dévoué à son service pour en mourir, sans gémir sous son fardeau», témoigne Mme Tall. Elle présente ses condoléances au «Président de la république Macky Sall, aux Institutions, à sa famille éplorée et au peuple sénégalais». Qu’Allah, le Tout Miséricordieux l‘Accueille dans son paradis céleste», conclut-elle dans un communiqué.