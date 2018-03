Décés d’Amadou Mbaye Loum La Voix du Maquis s’est éteinte …

La presse sénégalaise et africaine est en deuil. Amadou Mbaye Loum est décédé hier à l’hôpital Principal. Respecté de tous, toutes générations confondues, il a marqué son temps et son espace. Rewmi Quotidien publie la note nécrologique du brillant journaliste Ibrahima Ndoye.

Reposez en paix LOUM, le baroudeur ! C’est avec une profonde tristesse et consternation que le monde de la presse s’est réveillé aujourd’hui avec le rappel à Dieu de l’éminent journaliste Amadou Mbaye LOUM. L’incarnation humaine de ce qu’il y a de plus noble et vertueux dans la pratique de ce métier de journalisme qu’il chérissait tant jusqu’à son dernier souffle. LOUM avait un attachement viscéral aux faits. Le reportage, c’était son dada. L’un des meilleurs des télévisions africaines durant plusieurs décennies. Il forçait le respect de par ses analyses pertinentes, tirées de ses multiples et riches pérégrinations à travers le monde et les terrains de bataille militaire qu’il investissait avec patriotisme et professionnalisme. Voilà pourquoi je l’appelais en toutes circonstances LE BAROUDEUR depuis 26 ans ! Généreux, débonnaire, LOUM était un être supérieurement intelligent. Il savait distribuer des « biscuits » savoureux aux jeunes qui avaient opté pour le journalisme d’enquête. Avec sa disparition, c’est tout le SÉNÉGAL qui perd un patriote vrai, un professionnel des medias aguerri. Qu’Allah Le Tout Puissant vous accueille dans Son Paradis céleste au premier rang des privilégiés. Repos le Baroudeur !