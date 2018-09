Décès de Bruno Diatta: Macky annule son voyage au Mali

Senegal's newly inaugurated President Macky Sall, center, is surrounded by security as he leaves his swearing-in ceremony, at a hotel in Dakar, Senegal Monday, April 2, 2012. Sall took the oath of office Monday in a ceremony held one week after the country's longtime incumbent conceded defeat only hours after polls closed. The presidential runoff vote solidified the country's reputation as one of the few mature democracies in western Africa, where the unpopular president was ousted at the ballot box instead of a coup. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Le président de la République Macky Sall est en deuil. Il vient de perdre son chef de protocole en la personne de Bruno Diatta. Le président a été informé du décès de Diatta pendant que son avion était sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor pour quitter Dakar afin de rallier Bamako. Le président Macky Sall était l'invité d'honneur de la prestation de serment de Ibrahima Boubacar Keïta nouvellement réélu président de la République du Mali.

Il a annulé son voyage et est retourné directement au palais.

