DECES DE SON FILS : Cheikh Amar sous le choc

Sans finir de pleurer son vénéré guide religieux Serigne Saliou Mbacké qui était pour lui une référence, Cheikh Amar dans le choc pleure son fils qui portait le nom de ce dernier qui a laissé un vide autour de lui. Selon Cheikh Amar, feu Serigne Saliou Amar avait toutes les prédispositions pour assurer sa relève.

C’est très difficile de perdre un proche et plus dur encore pour un parent de perdre son enfant. C’est le cas de Cheikh Amar qui a fraichement perdu son fils Serigne Saliou Amar décédé à Paris, jeudi 11 mai à l’Age de 21 ans. La mort de ce dernier est un véritable choc pour l’homme d’affaire qui se désole dans les colonnes de l’Obs : «Il n’est jamais facile, dans de pareilles circonstances, d’accepter la réalité» qui se remet à Dieu le tout puissant, «Mais devant la volonté divine, on ne peut que se résigner ».

Un espoir perdu à jamais pour l’homme d’affaire qui portait son dévolu sur le défunt Serigne Saliou Amar grâce à ses qualités impérissables. «Mon fils est parti tôt et il laissera un grand vide autour de nous. Je l’ai vu grandir depuis sa tendre enfance. Le choc de disparition est brutal. Il avait toutes les prédispositions pour assurer ma relève. Je fondais beaucoup d’espoir sur lui. Je n’aurais jamais cru qu’il allait partir avant moi ». Confie-t-il. Le père éploré fait part que son défunt fils était d’une gentillesse hors pair, à l’en croire il apportait de soutien aux personnes vivant dans la pauvreté ainsi qu’aux malades.

Safiyatou Diouf