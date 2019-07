Décès de Marcel De Souza, ancien président de commission CEDEAO

Son Excellence Marcel Alain De SOUZA, Ancien président de la Commission de la CEDEAO, est décédé ce 17 juillet 2019 à Paris, en France.

Nommé par le Bénin à l’issue de la 48ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 17 décembre 2015 à Abuja, au Nigéria, Marcel A. de SOUZA a dirigé l’organisation sous-régionale du 8 avril 2016 au 28 février 2018.

Né le 30 octobre 1953 à Pobè, au Bénin, l’ancien président de la Commission de la CEDEAO est titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de l’Université de Dakar, au Sénégal, et d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Administration et Banque au Centre ouest africain de formation et d’études bancaires (COFEB). Il a occupé successivement les fonctions de Contrôleur interne à l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou, de Directeur National de la BCEAO pour le Bénin, puis de Directeur des Affaires Administratives au siège de la même institution financière à Dakar.

Au Bénin, il fut député à l’Assemblée nationale, chef du département des Affaires Economiques et Financières à la présidence de la République, puis Conseiller spécial chargé des Affaires monétaires et bancaires du président de la République. Il fut également ministre du Développement, de l’Analyse économique et de la Perspective de mai 2011 à juin 2015. La Commission de la CEDEAO présente toutes ses condoléances à la famille de l’illustre disparu, de même qu’aux autorités béninoises.