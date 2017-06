DÉCÈS DE SERIGNE MOUSTAPHA CISSE Les condoléances du président Mbagnick Diop au  nouveau Khalife de Pire

Très touché par la perte immense de Serigne Moustapha Cissé, le président du Meds, Mbagnick Diop, a tenu à faire le déplacement, ce dimanche, à Pire, pour présenter ses condoléances les plus attristées au nouveau Khalife général, Mansour Cissé, et à la famille de l’illustre disparu rappelé à Dieu ce samedi à Dakar, à l’âge de 83 ans. Le président Diop a par ailleurs rappelé toute l’affection et la considération qu’il accordait au défunt Khalife à qui il a rendu un hommage mérité. ‘’Serigne Moustapha Cissé était mon grand ami et un père pour moi’’, a-t-il témoigné. ‘’La disparition de ‘’Papa’’ Serigne Moustapha Cissé, – comme il l’appelait affectueusement -, est une grande perte pour moi, mais aussi pour la communauté musulmane du Sénégal et la Oumma Islamique’’, a confié le président du Meds au nouveau Khalife de Pire et à la famille éplorée. La famille du défunt marabout a exprimé toute sa reconnaissance envers le Président Mbagnick Diop. Qu’Allah l’accueille dans son Paradis. Priez pour le repos de son âme !

