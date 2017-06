DECES DE TAMSIR JUPITER NDIAYE : Qui ne se souviendra pas de « le piroguier » ?

Certes ta mort a été brutale pour le monde médiatique, mais ça l’est plus encore pour tes confrères et consœurs du groupe rewmi. Ta belle plume reste un souvenir qui marquera à jamais la presse sénégalaise. Tes chroniques deviennent aujourd’hui des bréviaires pour la classe politique à qui tu as toujours su donner des critiques constructives, mais aussi source d’inspiration pour la nouvelle génération du monde médiatique. Il serait très difficile de combler le vide que tu as laissé. Oh «le piroguier» ta mort c’est plus qu’un coup de fouet sur la tête. Le groupe rewmi et les lecteurs qui te suivaient de près ou de loin seront sans doute nostalgiques de ta belle plume qui leur donnait toujours la joie de s’enamourer de la langue française que tu savais bien manier comme son propre créateur.

Ta plume m’inspirait et continue à m’inspirer. Tes qualités humaines tels que ta sociabilité ta modestie et ton humour vont nous manquer pour toujours. Hélas ! Je me rappelle la première fois qu’on s’est croisé à la rédaction, après des compliments envers ma modeste personne, surprise de ton enthousiasme, je te demandai : A qui ai-je l’honneur monsieur ? Sur un ton familier et relaxe, tu me répondis : Pape « Amour » Ndiaye. Ce n’est point hasard ce mot qui qualifie, en réalité, ta modeste personne et ton intelligence hors du commun. Certes tu es parti sans crier gare mais tes œuvres vont nous servir d’un grenier de savoir et que nous continuons de nous en procurer. Paix à ton âme ! Que le Paradis soit ta demeure éternelle!

Safiyatou Diouf