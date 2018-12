Décès Sidy Lamine: Madické suspend ses activités

Me Madické Niang a décidé de suspendre toutes ses activités. Ce pour, dit-il, respecter le deuil de Sidy Lamine Niasse. Le président de la coalition soutient que Madické 2019 entretenait de profondes relations » avec le Pdg du groupe Walfadjri. «Je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt particulièrement à son frère Ahmed Khalifa Niasse et ses enfants auxquels il était spécialement attaché», a déclaré Me Madické Niang. Il a formulé des prières pour le repos de son âme et son accueil dans le paradis éternel.