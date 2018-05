Décision des 7 sages: Gackou se dit surpris

Le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent suite à la requête de l’opposition de faire annuler la loi instaurant le parrainage. « Je suis surpris par cette décision du Conseil constitutionnel», a déclaré Malick Gackou président du Grand parti (Gp) sur la Rfm. Selon lui, cette position du Conseil constitutionnel rappelle la pertinence de l’une des grandes batailles qu’ils sont en train de mener à savoir l’indépendance de la justice. Maintenant, souligne l’opposant, « c’est clair et manifeste que le joug de l’exécutif sur le judiciaire est totalement avéré. « Nous allons nous concerter au niveau de l’opposition pour voir les voies et moyens afin de mener le combat sur le terrain », a-t-il promis. «Nous allons nous battre pour avoir une cour constitutionnelle indépendante et pour faire en sorte que la Justice puisse exprimer le droit selon les intérêts supérieurs de la Nation.», ressasse-t-il.