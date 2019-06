La décision de Kim Kardashian qui impacte sa gare-robe

Épinglée à de nombreuses reprises par Peta, Kim Kardashian a finalement décidé de remplacer ses fourrures animales par des synthétiques. L’ex-star de télé-réalité a annoncé la nouvelle via une publication Instagram. On y voit sa petite fille North emmitouflée dans un manteau de fourrure blanc.

“Vous vous souvenez de l’époque où je m’habillais comme ça? Elle a choisi le même look. Mais ce qui est amusant c’est que j’ai décidé de remplacer toutes mes fourrures préférées par des synthétiques”, écrit l’épouse du rappeur Kanye West en légende de sa photo.

L’avenir

L’initiative a non seulement été saluée par ses millions de fans mais aussi par la branche américaine de Peta, qui écrit “On adore. Merci à vous de procéder à des changements bienveillants qui épargnent la vie des animaux et de montrer au monde que les looks sans fourrures animales sont l’avenir.”