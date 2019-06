A la découverte de l’Aloe Vera

Vous avez toujours rêvé d’une bonne fée des peaux déshydratées, malmenées par le soleil, tiraillées ? Ne cherchez plus, voici l’Aloe Vera !

L’Aloe Vera adoucit la post-épilation

L’aloe apaise les picotements et favorise la cicatrisation des peti­tes coupures. Post-rasage aussi !

Il régule les peaux grasses

S’il est recommandé pour soulager les peaux sèches, il peut être également utilisé pour réguler les peaux grasses. Son action astringente permet de resserrer les pores et d’améliorer ainsi l’aspect mat de la peau. En plus, il pénètre dans la peau sans laisser de pellicule grasse.

Il apaise les coups de soleil

Grâce à ses propriétés anti-­inflammatoires, l’aloe apaise instantanément les brûlures superficielles de l’épiderme. Vous pouvez l’appliquer à même le coup de soleil. Ne vous exposez pas tout de suite après, car la plante est photosensibilisante.

Il accélère la cicatrisation

Grâce à ses vertus émollientes (qui ramollissent et adoucissent la peau), l’aloe vera accélère la cicatrisation lorsqu’il est posé en cataplasme sur une petite plaie. Renouvelez l’opération autant de fois que nécessaire.

Il soigne bleus et bosses

Appliquez le gel d’aloe vera directement sur l’hématome.

Il assure contre le vieillissement cutané

Antioxydant, protecteur, nourrissant, l’aloe vera booste la croissance des fibroblastes, qui produisent le collagène et accélèrent le renouvellement cellulaire de la peau. Vous l’utiliserez donc en prévention anti-âge. Et les peaux matures ne doivent pas s’en priver !

Il apaise les peaux à problèmes

Grâce à ses vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires, l’aole vera permet d’apaiser les problèmes de peau tels que psoriasis, eczéma, acné et rougeurs.

Il réduit les vergetures

Lisseur naturel, l’aloe vera permet aussi d’améliorer l’élasticité de l’épiderme. En l’utilisant comme crème pour le corps, il aide à lutter contre les vergetures.

Il atténue les tâches

Ses propriétés exfoliantes éliminent les peaux mortes, régénèrent la peau et contribuent à lutter contre les inesthétiques taches brunes qui pigmentent les mains ou les décolletés.

Il booste la peau

Ses mono et polysaccharides aident à retenir l’hydratation de la peau et à la nourrir en profondeur. De plus, sa richesse en vitamines, en minéraux et en acides aminés est essentielle à la régénération des cellules de la peau.

Avez-vous déjà fendu le cœur d’une feuille d’aloe vera et raclé sa pulpe à la cuillère ? Non ? Tentez l’expérience ! Recueillir en une fraction de seconde un gel cosmé­tique prêt à l’emploi relève quasiment de la magie. Et si votre vocation d’herboriste en est encore au stade de jeune pousse, optez pour l’aloe vera sous forme de gel (pur), de crème hydratante, de gommage, de shampooing… Le choix est vaste, tant ce must de la dermatologie et de la cosmétique est bon à tout faire.

