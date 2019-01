Découverte : Qui est Kalidou Koulibaly ?

La horde des footballeurs sénégalais sur le vieux continent ne cesse de s’accroître chaque jour. Les joueurs africains font la fierté de l’Afrique en Europe. Ils évoluent pour la plupart en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne ou encore même en Italie. Ils font leur preuve aussi bien dans les championnats nationaux que dans les compétitions européennes comme l’UEFA Europa League ou la Champions League. Au nombre de ses joueurs, on note le géant défenseur sénégalais de Naples qui est de loin l’un des meilleurs à son poste en Italie, un pays où on adore jouer une partie de roulette en ligne,

mais aussi sur la scène européenne. À la découverte de Kalidou Koulibaly.

Son parcours en club !

Né le 20 juin 1991 à Saint-Dié-des-Vosges en France, Kalidou Koulibaly se lança très tôt dans le football. Dès l’âge de 8 ans, il intégra le SRD Saint-Dié en 1999 et y resta jusqu’en 2004. À 13 ans en 2004, il est repéré par les dirigeants du centre de formation du FC Metz. Jugé peu utile, il quitta le club deux années après soit en 2006 pour rejoindre son ancien club. En 2009, il revint à Metz pour y finir sa formation. Entre 2010 et 2012, Kalidou prît part 42 matchs pour un but. Pendant cette période, il a gagné la coupe Gambardella et le championnat de CFA 2. Pendant cette période soit le 18 Avril 2011, il parapha son premier bail professionnel avec l’équipe lorraine. À l’été 2012, le club messin est relégué en division inférieure. Kalidou Koulibaly en quête de l’idéal s’engagea avec le KRC Genk dans l’élite belge contre un chèque d’un million d’euro. Lors de l’exercice 2012-2013, il participa sous ses nouvelles couleurs à 46 matchs pour un but et trois passes décisives. Il joua notamment le championnat belge de première division, l’Europa League et la Coupe de Belgique. L’exercice suivant, il récidiva en faisant une saison pleine. Cette fois ci, en 42 apparitions, il marqua deux buts et une passe décisive. Ses performances relativement bonnes sur le toit de l’Europe ont attisé la fougue de plusieurs grosses écuries d’Europe. Dans la foulée, il s’engagea avec Naples ; club de l’élite italienne en Mai 2014. Le montant du transfert estimé à un peu plus de 7 millions d’euros. En Août 2014 alors âgé de 23 ans, il fît ses débuts avec le club napolitain lors des préliminaires de la Champions League. Lors de sa première avec le club de Serie A, Il joua 40 matchs pour un but et deux passes décisives. Il joua pour sa troisième saison d’affilée la phase finale de la seconde plus prestigieuse coupe des clubs européens. La saison 2015-2016, il a joué 42 matchs pour un but et deux passes décisives toutes compétition confondues. Lors de la saison 2016-2017, le lion a joué pour une première fois la Champions League. Il joua huit matchs notamment une double confrontation contre le Real Madrid. Il se surpassa cette saison en inscrivant trois buts en 40 sorties. La saison dernière, Kalidou Koulibaly sort son grand jeu. Il joua sa deuxième C1 et marqua un total de cinq buts en 45 matchs. Ses buts sont intervenus en Serie A contre la Juve, la Lazio out encore Torino. Cette saison encore, Kalidou Koulibaly est un élément indispensable de la défense de la formation de Carlo Ancelotti. Il a pris part à 19 matchs dans l’élite et délivré deux offrandes. Il a joué l’intégralité des matchs de la Champions League mais également un match en Europa League car Naples a fini 3è de son groupe.

Son parcours en équipe nationale !

En 2011 lorsqu’il était du côté du FC Metz, Kalidou Koulibaly a rejoint les rangs de l’équipe nationale de France des moins de 20 ans. Il a disputé 6 rencontres du mondial de 2011 avec plusieurs joueurs notoires comme Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette ou encore Christian Bakambu. En 2015, Kalidou Koulibaly reçoit sa première convocation avec l’équipe nationale du Sénégal. Avec les lions, il a joué la bagatelle de 30 matchs. Kalidou Koulibaly a pris part depuis son arrivée à la qualification de la coupe du monde ou encore de la Coupe d’Afrique des Nations. En 2018, il a pris part au trois matchs de groupe de la phase finale du mondial en Russie.

Le talent de Kalidou Koulibaly n’est plus à démontrer. Physique et très athlétique, il met en poche par sa stature tous les grands attaquants de l’élite italienne. Plusieurs fois, il a fait l’objet de convoitise des grands clubs européens à l’image de Manchester United ou encore le Real Madrid.