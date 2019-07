Découverte macabre: Un homme retrouvé mort par…

Le cadavre d’un homme âgé d’environ trente ans, a été retrouvé en état de décomposition très avancée. La découverte macabre a été faite par des “talibés” au quartier Mame Cheikh Anta Mbacké, non loin du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba (Ltab). Informés par les jeunes, des transporteurs de la gare ont à leur tour alerté la police et les éléments de la 22ème compagnie des sapeurs-pompiers de Diourbel qui ont transporté le corps sans vie à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lubke de Diourbel. Pour le moment, les circonstances du décès et l’identité du défunt n’ont pas été déterminées. Une enquête a été ouverte par la police.