Découvrez les 3 personnalités les plus charitables de 2017

DoSomething.org a publié sa liste Celebs Gone Good pour 2017 afin d’honorer les célébrités qui se sont battues pour un changement positif et qui ont redonné de l’espoir à leurs communautés de façon conséquente. Et à la surprise générale, c’est Chance The Rapper, Colin Kaepernick et Rihanna qui sont en tête de la liste. Cette année, Chance The Rapper a pris la première place, qui avait été donnée à Queen Bey elle-même en 2016.