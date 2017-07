Découvrez les 5 couples des Stars sénégalaises les plus Discrets!!

Des couples discrets , il en existe aussi au Sénégal. Des couples qui ne font pas trop de bruits et vivent le parfait amour ( même divorcé ) dans un monde occupé par des paparazzi ou People.

Ma Sané et son Homme

Les internautes ne savent presque rien de son homme. Dans un article publié récemment par limametti, Ma Sané est actuellement en France avec sa famille. Elle est devenue une vraie Maman Poule. La chanteuse ne laisse aucune information infiltrée dans son couple.

Titi cache bien son Aladji Ass

Elle cache trop bien son homme. Titi vit son amour avec une grande discrétion. En effet, la chanteuse qui s’est mariée avec un gambien ne veut pas trop parler de sa vie privée . Mais limametti.com dévoile que le mari de Ndèye Fatou Tine fait partie de la nombreuse diaspora gambienne basé en Europe. Mariée ou divorcée…nous ferons l’enquête.

Mbaye Dieye Faye et sa Mamie

Un couple discret sans bruits ni trompette. Mbaye Dieye Faye vit son amour avec sa mamie comme à la prunelle de ses yeux.

Et pourtant, ce ne sont guère les tentations qui manquent ! Aujourd »hui, le couple est très discret. On ne les entend presque jamais dans la presse people.

Oumar Pène et son Banna Ndiaye

femme est presque inconnue du grand public. Mais c’est un couple exemplaire. Et ce n ‘est pas Oumar qui dira le contraire on se rappelle récemment de son témoigne sur sa moitié quand il était gravement malade.

« Elle (Banna Ndiaye) était à mes côtés, à mon chevet. Elle n’a pas bougé d’un iota. C’est elle qui gérait mes déplacements, ce dont j’avais besoin. Grâce à elle, je ne manquais de rien. Elle a été forte et digne dans l’épreuve et m’a permis de me relever. Cela a été dur, amis elle a tout enduré. C’est encore une preuve extraordinaire d’amour. » avait-il dit

Ismaila Lo et Fa Diallo

On ne connait presque pas sa femme. Fa Diallo est une épouse discrète qui ne s’affiche jamais devant le public. Limametti s’est procuré l’une de ses vieilles photos. Le couple qu’ils forment est l’un des plus réussis au Sénégal. Comme dit l’adage Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame

dakar buzz