Découvrez Bruna Marquezine, la bombe qui a volé le cœur de Neymar

Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont riches, célèbres et follement amoureux. Quand elle ne joue pas dans des télé-novelas, la belle Bruna Marquezine la vie et pas avec n’importe qui puisqu’elle est l’élue d’un des cœurs les plus convoités de la Paris, celui de Neymar. C’est en 2012 lors du Carnaval de Rio de Janeiro que ces deux-là se rencontrent pour ne plus se quitter… Ou du moins de temps en temps en finissant toujours par se retrouver plus fort. Au lendemain de la Coupe du monde de 2014 qui se tenait au Brésil, le talentueux footballeur avait prévu de faire sa demande en mariage à la belle mais après un score final catastrophique, ce dernier n’avait pas la tête à faire la fête. Après de nombreux rebondissements et quelques hésitations repoussant toujours la demande du jeune homme de 25 ans, le couple avait fini par se séparer et c’est par une photo de baiser postée sur Instagram le 1er janvier 2018, qu’ils ont décidé d’officialiser leur relation.

En même temps, quand on voit Bruna Marquezine, il est facile de comprendre pourquoi Neymar est fou amoureux. La jeune femme de 22 ans est une bombe atomique est n’a pas du tout besoin de lui pour être célèbre. En effet, elle est une superstar au Brésil où elle est actrice depuis ses quatre ans.