Découvrez ces joueurs qui manqueront la Can

Cet été se disputera en Égypte la Coupe d’Afrique des Nations prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Et certaine joueurs ne disputeront pas la compétition, de par l’absence de leur sélection (le Togo, le Gabon ou encore le Burkina-Faso).

La première Coupe d’Afrique des nations (CAN) à vingt-quatre équipes a mis sur le blanc de touche quelques sélections attendues dans cette première expérience. C’est raté pour le Burkina Faso, le Gabon, la Zambie, le Togo et le Congo alors que le Burundi, le Madagascar, la Mauritanie, la Tanzanie disputeront leur première compétition de haut niveau. Le Congo et la Zambie sont les deux anciens champions d’Afrique qui ne seront pas du voyage. Les Diables rouges retrouvent leurs vieux démons.

Le Congo. Irréguliers depuis la création de la compétition, les Diables rouges, champions d’Afrique en 1972, manquent une deuxième qualification d’affilée après celle de 2017. Par le passé, le Congo a attendu quinze années pour valider sa présence parmi les seize qualifiés. C’était en 2015, en Guinée équatoriale. Même bien avant cette CAN à laquelle il a été éliminé en quart de finale, le pays avait passé huit longues années avant de jouer la CAN 1992.

La Zambie. Les vainqueurs de la CAN 2012 sont dans le dur depuis ces dernières années. Les Chipolopolo viennent de manquer leur deuxième CAN d’affilée après celle de 2017. Avant de gagner son unique trophée, la Zambie a été finaliste en 1994 puis a gagné la médaille de bronze à trois reprises, notamment en 1982, 1990 et 1996.

Le Burkina Faso. Les Etalons ont l’habitude de séduire lors des différentes phases finales auxquelles ils participent. En 2013, ils ont créé la sensation en disputant la finale contre le Nigeria. Quatre ans plus tard, ils ont remporté la médaille de bronze devant le Ghana. Le Burkina Faso, qui n’a manqué que trois phases finales dans l’intervalle de 1996 à 2019, n’ira pas en Egypte. Dommage pour ses talentueux joueurs comme les frères Traoré, Artistide Bance ou encore Nakulma.

Le Gabon. Le pays étant irrégulier (sept phases finales seulement dont deux en tant que pays organisateur), sa star, Pierre Emerick Aubameyang, l’un des meilleurs buteurs de la Premier League cette année avec dix-sept buts en vingt-neuf matches dans Arsenal, manquera énormément à cette fête continentale. En sept participations à la CAN, les Panthères ont pour meilleure performance les quarts de finale atteints respectivement en 1996 et 2012.

Le Togo. Emmanuel Adebayor et les Eperviers ne seront pas du voyage. Claude Le Roy, habitué à conduire les sélections à cette compétition, n’a pas fait de miracle pour amener le Togo à une deuxième qualification d’affilée. Cette sélection paie son irrégularité. Le Togo n’a participé qu’à neuf phases finales de la CAN. Il ne s’est montré régulier qu’entre 1998 et 2002 avec trois participations. Les Eperviers avaient quand même atteint les quarts de finale en 2013.

Le Cap vert. Les Requins bleus avaient séduit l’Afrique lors de leur première participation en 2013, avec une qualification pour les quarts de finale. Depuis lors, la courbe a baissé. En 2015, le Cap vert a été éliminé au premier tour avant de manquer les CAN de 2017 et 2019.

La Guinée équatoriale. Demi-finaliste de la CAN 2015, le Nzalang national n’a jamais réussi à s’imposer dans les éliminatoires. Il n’a participé qu’à deux phases finales de la compétition mais à chaque fois comme pays organisateur en 2012 et 2015.