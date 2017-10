Découvrez LA paire d’escarpins qui fait tourner les têtes des fashionistas !

Orné de cristaux, cette paire d’escarpins Jimmy Choo nous offre un voyage sans retour aux pays des merveilles. On s’imagine dans une grotte remplit de miroir, un peu comme le décor du dernier défilé Dior, un chef d’œuvre imaginé et orchestré par l’ami des créateurs stars.

Cette paire est issue de la collection Jimmy Choo Memento, une collection capsule qui réinterprète des chaussures emblématiques de la marque. Le clou de la collection Memento ce sont les escarpins Rox et Storm. Ces escarpins sont déclinés dans 3 hauteurs de talon (85mm, 100 mm et 110mm) et chaque modèle est proposé dans deux coloris au choix (daim noir ou daim nude), et serti de cristaux.

Si vous craquez sous la pression et qu’une envie immense s’empare de votre corps (et de votre carte bancaire) pour franchir le pas, sachez qu’il faudra débourser pas moins de 3.495 euros pour acquérir une paire de ces bijoux à talons. Alors on cède ?