Découvrez ces stars sur-diplômées que vous ne soupçonniez même pas !

Qui a dit que les stars n’étaient pas forcements intelligentes ? C’est ce que nous prouvent ces 15 célébrités au parcours scolaire très respectable ! Parce que leur destin doré n’était pas encore prévu, ces personnalités se sont lancées dans des études de médecine ou encore de droit pour avoir un bagage solide. Mais c’était sans compter sur leur talent qui les a propulsé au rang d’idole ! Certains commencent le cinéma ou la chanson très tôt et ont donc, pour ainsi dire, un avenir tout tracé !

Mais parfois, ce sont les stars que l’on sous-estimait le plus qui sont, en réalité, les plus intelligents, regardez

1) Eva Longoria

Elle est diplômée d’une licence de kinésithérapeute à l’Université A&M du Texas. On en connait qui serait ravis de se faire soigner par Eva Longoria !

2) Kourtney Kardashian

Elle est diplômée d’une licence de théâtre à l’Université d’Arizona qui doit tout de même bien lui servir lorsqu’elle met sa vie en avant dans l’émission « L’incroyable famille Kardashian »…

3) Saquille O’Neal

Il est diplômé d’un doctorat en éducation à l’Université Barry en Floride. Rien que ça !

4) Gabrielle Union

Elle est diplômée d’une licence de sociologie de l’UCLA, de quoi bien cerner les personnages qu’elle interprète !

5) Mayim Bialik

Elle est diplômée de licences de neurosciences et d’études hébraïques et juives à l’UCLA. Mais également un doctorat en neurosciences ! Le rôle qu’elle joue dans « The Big Bang Theory » lui colle donc à la peau !

6) Ken Jeong

Il est diplômé de médecine à l’Université de Caroline du Nord. Il a même intégré une classe regroupant les élèves ayant un QI supérieur à la moyenne et a obtenu son diplôme à l’âge de 16 ans !

7) Lisa Kudrow

Elle est diplômée d’une licence en biologie à l’Université de Vassar à New-York. Nous l’imaginons bien réalisant des expériences folles durant sa période « Friends » !

8) Conan O’Brian

Il est diplômé d’une licence d’histoire et de littérature américaine à Harvard. Chapeau l’artiste !

9) Rooney Mara

Elle est diplômée d’une licence de psychologie et politique sociale internationale à l’Université de New-York. Rooney au gouvernement américain, et pourquoi pas ?

10) Chris Martin

Il est diplômé de grec et latin à l’University College London. Heureusement qu’il a percé dans la musique car pour trouver du travail dans son domaine, ça aurait été une autre histoire…

11) Will Ferrell

Il est diplômé d’une licence en médias sportifs à l’Université de Californie. Ses études lui ont bien servi pour son rôle dans « Présentateur vedette » !

12) Gerard Butler

Il est diplômé de droit à l’Université de Glasgow. En plus d’être beau et de jouer divinement bien, Gerard est intelligent ! Que demander de plus…

13) Rowan Atkinson

Il est diplômé d’une licence en électrotechnique à l’Université de Newcastle. Notre Mister Been n’est pas si débile que ça finalement !

14) Natalie Portman

Elle est diplômée d’une licence de psychologie à Harvard. Comment ne pas devenir fou face à sa beauté fatale ?

15) Dwayne « The rock » Johnson

Il est diplômé d’une licence de criminologie à l’Université de Miami. Ça ne nous étonne pas tant que ça finalement…

Impressionnant n’est-ce pas ?