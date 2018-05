Le décret de Macky qui fâche l’Armée

La colère gronde dans la Grande muette. Le président Sall vient de créer un mécontentement dans l’armée de terre et l’armée de mer. L’état-major général, les fantassins et les marins sont ulcérés par le sentiment de subir une injustice. La cause : Selon Yerimpost, le président Sall, qui a signé le décret 2018-835 «portant création d’une prime de qualification au profit du personnel navigant de l’Armée de l’Air», n’a en effet associé à la préparation de son décret ni le chef d’état-major de l’armée ni le ministre de la Défense.

Alors que le décret prévoit une prime de 1 000 000 désormais pour tout officier général de l’armée de l’air, les généraux eux-mêmes ont une prime de 500 000. Tandis que tout officier de l’armée de l’air a désormais 750 000 de prime, son homologue des autres corps a un salaire inférieur à cette prime. A titre d’exemple, un médecin militaire, spécialisé, plus de 10 ans d’études, officier supérieur, a une solde inférieure à 600 000.

L’état-major général et le ministère de la Défense ont été tenus totalement non informés dudit décret. Le chef d’état-major général de l’armée a donc dû en connaître le contenu au même moment que tout le monde, informe la même source. Qui ajoute que Macky Sall a créé davantage de mécontentement qu’il n’en a étouffé. Mais il a, du même coup, braqué l’état-major tenu totalement à l’écart de cette mesure, ainsi que les fantassins et les marins laissés pour compte. Le décret du 04 mai a circulé ces derniers jours à travers les comptes Whatsapp des officiers, avec des commentaires jamais connus au sein de la troupe. Une injustice que dénonce l’Etat-major.