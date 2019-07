Défaite des Lions : Le message de Aliou Cissé au peuple…

Après la défaite des Lions, Aliou Cissé a lancé un message au peuple.

“J’ai une pensée pour mes joueurs, je les félicite, a commencé l’ancien joueur du PSG, Alioune Cissé. Ça fait 46 jours qu’ils travaillent d’arrache-pied pour gagner cette finale. On la voulait. J’ai une pensée pour le peuple sénégalais qui s’est mobilisé derrière l’équipe. Dix-sept ans (depuis la dernière finale), c’est long…”Et l’attente a bien failli être récompensée par un trophée.

“On a eu des situations, mais on a manqué de lucidité, analyse-t-il. Une finale, ça se joue sur des détails. On ne démérite pas, on se procure des occasions. […] L’Algérie a gagné la coupe mais nous méritions d’égaliser et de les pousser un peu plus loin.

Mais ils méritent leur victoire. Il fallait attaquer face à un bloc bas très agressif, et on n’a pas su trouver la solution.” Donc je lance un appel à nos supporters pour qu’ils viennent accueillir ces joueurs attendus ce samedi (14h) à Dakar.. Car ils le méritent”, a appelé Aliou Cissé.