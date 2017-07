Défection à Rewmi- Samba Bathily lâche Idy  

Dans une lettre datant du 20 juillet 2017, adressée à M. Idrissa SECK, Président du parti REWMI, dont copie nous est parvenue, le député Samba Bathily, coordonnateur de la Fédération départementale de Pikine et secrétaire national chargé de l’organisation du parti, a décidé de geler ses activités politiques.

«Après mûre réflexion, j’ai décidé de geler mes activités politiques au sein du parti à partir de ce jeudi 20 juillet 2017. En effet, depuis 2004, nous avons implanté et structuré le parti dans tout le département, avec un coordonnateur dans chaque commune, des structures de jeunes, femmes, enseignants, sages… qui, en parfaite synergie, détermination, loyauté et fidélité ont contribué considérablement à la massification du parti tant au niveau local, national qu’à l’international », a expliqué M. Bathily.

Les investitures, le point de la discorde

« En atteste votre grande satisfaction lors de votre dernière tournée de janvier 2016 dans les seize (16) communes du département de Pikine en cent soixante-huit (168) étapes, mais grande fut notre surprise lorsque nous avons constaté que ses responsables (adultes, jeunes et femmes), qui ont toujours mouillé le maillot dans des conditions extrêmement difficiles, ont été laissés en rade lors des investitures pour la treizième législature », lit-on dans la lettre. D’après M. le député Samba Bathily, « la vaillante jeunesse de REWMI Pikine, malgré ses participations de qualité reconnues de tous, est aux oubliettes sur les listes nationale et départementale. Ces actes parmi d’autres, incompréhensibles et inconcevables, qui ne garantissent ni la transparence ni le respect du principe de la hiérarchie et du mérite, montrent à suffisance que Pikine, malgré son poids électoral, n’est pas récompensé de tous ses efforts ». Monsieur le président du parti REWMI, dira l’honorable, « il me parait ainsi évident que la fédération que je coordonne et qui est chargée de garantir le bon fonctionnement du parti dans le département, est désormais dépouillée de toutes ses prérogatives et, dans ces conditions, il s’avère impossible d’exercer notre mission dans toute sa plénitude. C’est pourquoi, je me vois dans l’obligation de vous demander de bien vouloir prendre acte de ma décision ». Et d’ajouter : « Monsieur le Président, nous sommes au regret de constater aujourd’hui que notre parti qui devait jouer le rôle de leader avec ses résultats électoraux obtenus dans un passé récent, son ancienneté et sa représentativité, est relégué au second plan comme un outsider devant des mouvements nouvellement nés qui nous imposent la conduite à tenir. Rien ne saurait expliquer comment à Pikine, en termes de représentation sur la liste départementale, le Mouvement initiative 2017, le Grand parti, qui n’ont jamais concouru à l’expression des suffrages (Législatives et Présidentielle), obtiennent deux candidats là où notre parti s’adjuge fièrement une place pour compléter la liste ». « Avec mes respectueuses salutations, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président du parti REWMI, l’expression de ma très haute considération », conclut le député Samba Bathily.

Zachari BADJI