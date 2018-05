Défection au Pds: Cheikh Tidiane Sy, Fabouly et Bass Kébé lachent les Wade

Les défections se multiplient au sein du parti démocratique sénégalais. Bass Kébé, Fabouly Gaye et l’ancien ministre de la justice Cheikh Tidiane Sy ont lâché les Wade au profit de Samuel Sarr, informe le journal Les Echos. Selon Samuel Sarr, ce qui le lie à ses nouveaux «partenaires politiques, c’est qu’ils partagent la même ambition pour le Sénégal. Toutefois l’ancien Dg a tenu à rendre un vibrant à Me Abdoulaye Wade. « J’ai acquis mes certifications politiques à l’ombre tutélaire de Me Wade, une véritable université politique à dimension universelle », flagorne-t-il.