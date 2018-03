Defections au Pds Arona Coumba Ndoffène décime le Pds à Biscuiterie

Encore une saignée dans les rangs du Pds dans la Commune de Biscuiterie ! En effet, l’Alliance pour la République (APR), par l’entremise de son responsable, le Ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf, a fait rallier des responsables de femmes libérales.

Le ministre conseiller Arona Ndoffène Diouf a dynamité les bases du Pds et de Doudou Wade à Niary Tally. Il a décapité une bonne partie de la garde du Parti démocratique sénégalais. En effet, il a arraché des mains de Doudou Wade et de Karim Wade, l’une des responsables les plus influentes de la Commune de Biscuiterie. Il s’agit de Sokhna Khady Fall, enrôlée par Wade-fils en 2007, qui a décidé, avec ses congénères, de rallier l’Apr. Toutes responsables libérales, Sokhna Nogaye Mbaye, Sokhna Khady Fall et Ndèye Diallo ont désormais déposé leurs baluchons dans les prairies marron-beige. Si ces ex responsables libérales ont quitté le Pds, c’est, expliquent-elles, grâce au ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf qui «a consenti beaucoup d’efforts pour l’émergence de la Commune de Biscuiterie». Elles ont dorénavant décidé d’accompagner la politique du Président Sall. Elles disent avoir été séduites par les forums de quartiers organisés par le ministre conseiller. Des forums au cours desquels il accorde des financements aux femmes pour dérouler des activités génératrices de revenus. «Mon leader fut Doudou Wade pour ne pas le nommer, le neveu de Me Abdoulaye Wade», explique Khady Fall. Qui poursuit : «lorsque j’étais malade, j’ai constaté un manque de considération de Doudou Wade et quelques temps après, des femmes de mon quartier ont eu des financements pour fructifier leurs activités et renforcer leurs capacités. C’est cela une politique de développement. Donc, je vais m’investir avec Nogaye Mbaye et les associations de femmes pour que toutes les dames de Niary Tally reçoivent financements et formations. Nous n’irons plus applaudir dans les meetings et autres rencontres des leaders politiques», soutient la nouvelle transfuge apériste.

K. T. COLY