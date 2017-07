Défense de vente au détail d’hydrocarbures

Toujours dans le souci d’organiser des élections apaisées, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo a également pris un autre arrêté pour prévenir des troubles à l’ordre public. Ainsi, il est interdit durant la période allant du 29 juillet au 15 août inclus, sur toute l’étendue du territoire national, la vente au détail d’hydrocarbures et de tout produit hautement inflammable dans des récipients (bidons, jerricanes ou autres) autres que les réservoirs de véhicules à moteur, rapporte un communiqué des services de Abdoulaye Daouda Diallo. Cependant, renseigne le document, une dérogation peut être accordée aux propriétaires de groupes électrogènes qui en justifient l’usage, aux exploitants ou gérants de boulangerie et de toutes autres activités autorisées par l’administration. Le cas échéant, l’autorisation sera accordée par le gouverneur de région. Il est précisé aussi dans ce communiqué que toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues par la loi.

L’As