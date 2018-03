Deforestation au Sénégal- Le CNCR et GRET pour combattre le fléau

Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), en collaboration avec GRET, une ONG française, s’engage dans la protection des forêts à travers le projet «citoyens et organisations locales mobilisées pour un meilleur usage des ressources naturelles ».

Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux et l’ONG GRET ont décidé de contribuer à la lutte contre la déforestation, apprend-on auprès des services de ces organisations. En effet, la source soutient que depuis une dizaine d’années, le couvert ligneux au Sénégal a connu une baisse constante avec une régression de 405 000 ha de forêts. Malgré les efforts engagés pour inverser la tendance, il est apparu que les solutions techniques seules (plans d’aménagement) ne suffisent pas et qu’il est nécessaire de promouvoir davantage une conscience environnementale et d’engagements des communautés locales dans la gouvernance des ressources forestières.

Conscients de cela et pour avoir collaboré pendant plusieurs années et réussi à mettre en place des cellules de veille sur le foncier dans différentes zones du Sénégal, notamment en Casamance où les enjeux sont centrés autour de la préservation des ressources forestières, ces derniers sont déterminés à combattre ce désastre. C’est ainsi qu’ils ont sollicité et obtenu le soutien de l’Union européenne pour la mise en œuvre du projet commun « Citoyens et Organisations locales mobilisées pour un meilleur usage des ressources naturelles ». Selon la source, l’objectif général du projet est de « promouvoir une citoyenneté environnementale active par la participation des communautés locales à la gouvernance responsable des forêts au Sénégal ». Il vise plus spécifiquement à renforcer l’engagement citoyen pour la sauvegarde des ressources forestières en Casamance, à savoir la lutte contre le trafic de bois, la protection et la restauration des peuplements forestiers par les communautés locales du département de Medina Yoro Foulah.

A cet effet, les deux organisations ont effectué une mission de socialisation du projet dans cette localité du 29 au 30 janvier, en vue d’assurer une bonne compréhension et collaboration des différentes catégories d’acteurs dans cette zone d’intervention. Un tel déplacement a suscité le renforcement de l’engagement environnemental des populations et la veille citoyenne pour la préservation des ressources forestières. « Durant leur rencontre avec les autorités locales, autorités administratives, services des eaux et forêts et populations locales, il a surtout été question de l’amélioration de l’état des ressources forestières grâce à l’appui à des initiatives locales, le soutien des politiques forestières et la lutte contre les trafics de bois à travers des actions de capitalisation, de mise en réseau et de plaidoyer », précise -t-on. Par ailleurs, la mission a permis d’identifier les axes de partenariat et les besoins de formation des acteurs locaux. Des points focaux et des animateurs endogènes ont été également désignés pour la bonne coordination et mise en œuvre des activités.

Zachari BADJI