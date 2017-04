DEGRADATION DES SOLS AU SENEGAL- 2 400 000 ha affectés  par ce fléau

L’utilisation irrationnelle des engrais chimiques, les pratiques de cultures sur brulis, la baisse et l’instabilité des pluviosités annuelles, sont, entre autres, les causes de l’appauvrissement des sols au Sénégal.

Les études réalisées par le Comité Inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), indiquent que sur les 3 800 000 ha de terres arables dont dispose le Sénégal, les 2 400 000 ha sont fortement dégradés. Ces propos sont du Dr Mamadou Ndiaye, tenus hier à Dakar lors du lancement officiel des activités du Groupe ÉLÉPHANT VERT au Sénégal. Il faisait une présentation sur le thème : « Quelles solutions pour une agriculture saine et durable au Sénégal ? ». Selon lui, environ 13% de ces terres sur lesquelles vivent 22% de la population sénégalaise, sont dégradés. Le cout annuel de ces dégradations a été estimé à environ 550 milliards, soit 8% du produit intérieur brut (PIB). Pour le Dr Mamadou Ndiaye, l’utilisation irrationnelle des engrais chimiques, la réduction du couvert végétal du fait de la déforestation et de la sécheresse, sont parmi les causes de l’appauvrissement des sols. Il existe donc une justification économique pour investir la restauration de la fertilité des sols. Parlant des solutions à ce problème, le Dr Ndiaye est revenu sur l’utilisation des biofertilisants. Il soutient que la matière organique joue un rôle important dans les sols en améliorant la qualité physique, le stock et la mise à disposition des éléments nutritifs à la plante. « Nous avons choisi le Sénégal parce que c’est un pays stratégique en Afrique de l’Ouest. Il est également un vivier important de l’Agriculture qui est une vision très claire dans le PSE », dira René Bajikile Matala, Directeur général de l’Eléphant vert Sénégal, une structure spécialisée dans les intrants biologiques. Ainsi, Cette décision du groupe concrétise son engagement en faveur d’une agriculture saine et durable en mettant à la disposition des agriculteurs africains, des solutions biologiques et naturelles pour les cultures biofertilisants, biostimulants et biopesticides. Venu assister à cette rencontre, le président de l’association « Forces paysannes », Aliou Dia, soutient que l’avenir de l’agriculture durable, c’est bio. Il a salué l’initiative de ce groupe qui permettra à l’agriculture de jouer sa mission de nourrir les populations.

Zachari BADJI