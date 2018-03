Déjà maman ? Chrissy Teigen annule sa venue aux Oscars et offre sa robe !

Son mari John Legend a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour le film « Glory » en 2015. Et cette année-là, elle était resplendissante, à son bras, sur le tapis rouge du Dolby Theatre à Los Angeles. Malheureusement, cette année, Chrissy Teigen a passé son tour (de gré ou de force). Elle a révélé qu’elle n’assisterait pas à la grande messe du cinéma , ce dimanche 4 mars.

Femme enceinte cherche tacos

Le matin même de la cérémonie, elle a annoncé sur Twitter : « J’ai annulé mon dimanche aux Oscars et j’essaie de trouver le camion à tacos que l’on voit dans la série Ugly Delicious ». L’animatrice et mannequin de 32 ans, enceinte de son deuxième enfant (un garçon) n’a pas expliqué ce qui a motivé cette décision. Et elle n’a pas non plus précisé si son crooner de chéri s’y rendrait sans elle.

Chrissy offre sa robe

Toutefois, si la maman de Luna a éveillé les soupçons des fans, il y a pour l’instant peu de chance qu’elle ait donné naissance à son bébé. Avec l’esprit pratique qu’on lui connait, elle a demandé sur la Toile : « Est-ce que quelqu’un enceinte d’environ 6 mois a besoin d’une robe? » Une information qui sous-entend que l’heure n’est pas encore aux contractions !