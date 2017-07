Délabrement de la grande mosquée de Léona- Diène Farba s’engage pour sa réhabilitation    

Etat va reprendre les travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Léona. Le ministre Diène Farba Sarr en a fait la révélation.

La grande mosquée de Léona, construite en 1923 et inaugurée en 1928, est aujourd’hui dans en état de délabrement très avancé. Elle s’écroule sous le poids de l’âge. Les fidèles qui prient dans cette mosquée ne sont pas en sécurité. C’est à ce titre que l’imam Takhirou Kâne avait sollicité le Président du conseil départemental de Kaolack pour porter le message au Président de la République Macky Sall, dans le cadre de son programme de réhabilitation des cités religieuses. Le message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Hier, des techniciens, dirigés par le Ministre de l’Urbanisme et du Renouveau urbain et du Cadre de Vie, M Diène Farba Sarr, étaient à la grande mosquée de Léona pour constater de visu son état de délabrement. Il y avait aussi dans la délégation le président du Conseil départemental de Kaolack Baba Ndiaye, la 1ère vice-présidente de l’Assemblée nationale Awa Gueye, Me Nafissatou Diop, El Hadji Bou Goumballa et Awa Sow. Des mesures ont été prises d’interdire aux fidèles d’y prier par mesure de sécurité. Le Ministre Diène Farba Sarr a déclaré que cette mosquée sera réhabilitée d’ici peu de temps car le Président de la République, dans son programme de modernisation des cités religieuses, n’oublie personne. Ainsi, après l’étude des techniciens, les travaux vont démarrer bientôt. A signaler que le Ministre Diène Farba Sarr et ses frères et sœurs de parti et alliés politiques ont fait leur campagne électorale dans le social pour essayer de soulager les populations en cette période d’hivernage dans tout le département de Kaolack (motos-pompes, hydro-cureur, carburant, des produits de saupoudrage, entre autres). 117 millions ont été injectés pour soutenir les populations de Kaolack dans les deux semaines de la campagne.

Ndèye Fatou THIAM