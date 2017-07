LE DELIBERE RABATTU AU 20 JUILLET PROCHAIN Khalifa Sall ne participera pas à l’ouverture de la campagne électorale

Le Maire de la ville de Dakar, par ailleurs tête de liste nationale de Mankoo Taxawu Senegaal aux législatives, ne participera pas à l’ouverture de la campagne électorale. En effet, le délibéré de la Cour suprême portant sur sa mise en liberté provisoire, a été rabattu, hier, au 20 juillet prochain. C’est pour permettre à la défense de faire des observations.

Initialement prévu hier, jeudi 6 juillet, le délibéré de la Cour suprême portant sur la mise en liberté provisoire de Khalifa Sall a été rabattu au 20 juillet prochain. Selon une source proche du dossier, les défenseurs de l’édile de Dakar ont été surpris de constater que la Cour suprême a joint les pourvois des coinculpés de Khalifa Sall à celui de leur client. Ce que ces derniers n’ont pas pu admettre avant de bouder l’audience. A en croire les robes noires, la Cour suprême devait statuer seulement sur le pourvoi qu’ils avaient déposé portant sur la mise en liberté provisoire de leur client. Toutefois, la Cour avait décidé de statuer, hier, avant de revenir à de meilleurs sentiments. Sur ce, le délibéré a été rabattu au 20 juillet prochain. C’est pour permettre à la défense de faire des observations. Suffisant pour dire que la tête de liste nationale de Mankoo Taxawu Senegaal aux législatives ne participera pas à l’ouverture de la campagne électorale. Pour rappel, Khalifa Sall est à la tête d’une coalition qui regroupe Rewmi d’Idrissa Seck, le Grand parti de Malick Gakou, le Fsd/Bj de Cheikh Bamba Dièye, Bess du niak de Serigne Mansour Sy Djamil, And Pencoo de Moussa Tine et les souteneurs de Khalifa Sall (avec Taxawu Dakar et Initiative 2017)…

Il faut dire que Khalifa Sall est entré dans sa cellule de la prison de Rebeuss dans la nuit du 7 au 8 mars, après avoir été formellement inculpé de détournement de deniers publics, association de malfaiteurs, et faux et usage de faux. Il est accusé d’avoir détourné un montant total de 2,7 millions d’euros entre 2011 et 2015, à travers la caisse d’avance de la mairie de Dakar. A rappeler que l’un des avocats de Khalifa Sall, en l’occurrence Me Ciré Clédore Ly, avait expliqué qu’il s’agit d’abord de la requête de liberté provisoire pour laquelle les avocats du maire de Dakar ont interjeté appel, à la suite du refus du doyen des juges de libérer provisoirement à leur client. Selon toujours la robe noire, la requête de la défense de Khalifa Sall avait aussi trait à l’annulation tout simplement du rapport de l’Inspection général de l’Etat, celle du procès-verbal de la première comparution devant le procureur de la République. Cependant, après de très longues discussions dans la Chambre d’accusation portant sur la requête en annulation pour laquelle les avocats de Khalifa Sall ont soulevé une question de constitutionnalité de la loi et de libre administration des collectivités territoriales, cette affaire avait été vidée. Mais, pour ce qui est de la demande de liberté provisoire, une requête a été déposée pour chacune des personnes interpellées sur l’affaire Khalifa Sall.

Cheikh Moussa SARR