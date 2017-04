LA DELINQUANCE AU SENEGAL EN CHIFFRES 45 crimes et 6007 délits notés en 2016

45 crimes, 6007 délits et 8.142 personnes arrêtées, ont été enregistrés au Sénégal en 2016 par la gendarmerie, dans un pays déjà durement éprouvé par l’insécurité.

Effarantes. Les statistiques diffusées par la gendarmerie nationale ne manquent pas d’interpeller. Elles font mention de 47 affaires criminelles, 6007 cas délictuels et 8.142 personnes arrêtées sur toute l’étendue du territoire national. 18 cas de crimes sont été notés dans la légion Est, avec surtout des vols à main armée récurrents dans les sites d’orpaillage du fait de la porosité des frontières. Dans la légion Centre-Est, 15 cas de crimes passionnels et de vols à main armée ont été enregistrés. Quant à la légion Centre, elle a enregistré 13 cas de crime. La légion Ouest, elle, a eu le résultat le plus bas en matière de crimes avec 8 cas. Ces chiffres ont été divulgués hier par le commandant Ibrahima Ndiaye, lors d’une rencontre avec la presse. En 2014, a-t-il souligné, 140 crimes, 9623 délits ont été enregistrés et 11.735 personnes arrêtées. En 2015, ajoute-t-il, nous avons eu 121 crimes, 7643 délits et 13.221 personnes arrêtées. Mais en 2016,le nombre de personnes arrêtées a chuté de 21,40%, passant de 13.231 à 8.142, a fait savoir M Ndiaye.Les statistiques dévoilées par la gendarmerie font état par ailleurs d’une saisie 4514,70 kilogrammes de chanvre indien et 343,95 grammes de cocaïne. En effet, la Gendarmerie explique que ce chiffre est très bas par rapport à 2014. En 2014, 14.475 kg de chanvre Indien ont été saisis contre 4515,70 kg en 2016. Aussi, les responsables de la gendarmerie ont-ils souhaité une meilleure implication des populations, un renforcement de la relation entre eux et la police. Cela, pour une efficacité de l’action de lutte contre l’insécurité et pour répondre aux attentes des populations sur la sécurité.

Abdoul Kader DABO