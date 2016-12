DEMBA MOUSSA DEMBELE, ECONOMISTE, PRESIDENT DE L’ARCADE « On n’atteindra pas l’émergence avec le Franc Cfa »

Le Président Macky Sall a parlé de « monnaie stable » depuis la France, parlant du FCFA. Partagez-vous cet avis ?

Vous savez, c’est l’argument qu’utilisent depuis toujours les partisans du FCFA. C’est politique de dire que le FCFA est une monnaie stable, donc, il faut la garder. Je m’explique : parmi les pays africains qui ont leurs propres monnaies, beaucoup d’entre eux ont des performances économiques plus élevées que celles du FCFA en termes de croissances, de créations d’emplois et d’investissements étrangers comme le Ghana ou le Nigeria. Ces pays ont des monnaies moins stables que le FCFA, mais qui attirent beaucoup plus de capitaux que nous, avec des taux de croissances plus élevés que les nôtres. Ces exemples illustratifs montrent que le FCFA n’est pas un atout pour nous. Au contraire, cette stabilité dont il parle est un handicap. Celle-ci est battue sur le resserrement du crédit et surtout sur la priorité donnée à l’inflation. L’on dit que l’inflation est à 2% et il faut surveiller le crédit à l’Etat. Et voilà ce qu’ils appellent la stabilité de la monnaie FCFA. Moi, j’appelle cette stabilité une stabilité dans la pauvreté et la misère. A quoi ça sert cette stabilité ?

La Cemac, lors de son sommet extraordinaire à Yaoundé, a écarté la dévaluation de la monnaie du FCFA et n’a pas jugé nécessaire une parité monétaire. Cette déclaration est similaire à celle de Macky Sall quand il parle de monnaie stable. Ces prises de position ne sont-elles pas politiques pour snober la réalité ?

Ce sont des politiques que le FMI lui-même impose à nos pays, en l’occurrence les politiques d’austérités budgétaires et de contrôle de crédit. C’est à leur avantage. Ce qui est curieux, c’est que nos chefs d’Etats parlent de stabilité, mais jamais de créations d’emplois favorisées par le FCFA. Le Président de la République Macky Sall, si vous regardez dans tout son discours, n’a jamais évoqué des bénéfices en termes de croissances et d’emplois qu’apporte le FCFA ; il dit tout simplement que c’est stable. Et le taux de pauvreté augmente au même titre que le taux de chômage. Les jeunes continuent de s’adonner à la mort en prenant toujours les pirogues. Cette monnaie continue à faire sombrer leur avenir parce que les priorités politiques de la monnaie freinent le développement et c’est ça le drame du FCFA.