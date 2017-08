Dembélé et Coutinho en approche, ça pousse pour Dybala… le Barça prêt à dépenser l’argent de Neymar!

Devant faire face au départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone est prêt à faire un carton sur le marché des transferts. Le club catalan aurait d’ailleurs trouvé un accord avec Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) et Philippe Coutinho (Liverpool) et reste dans le coup pour Paulo Dybala (Juventus).

Si le Paris Saint-Germain a réalisé un énorme coup en recrutant Neymar (25 ans), le FC Barcelone n’est pas à plaindre. Avec les 222 millions d’euros récupérés suite au transfert de la superstar brésilienne, le club catalan est assis sur une montagne d’argent. Avec le pactole amassé, le quintuple champion d’Europe entend bien réaliser deux, voire trois gros coups d’ici la fin du mercato estival. Avec des cibles déjà toutes trouvées.

Déjà un accord avec Dembélé ?

La première, c’est Ousmane Dembélé (20 ans). Selon L’Equipe, le club catalan aurait déjà trouvé un accord avec le Français, qui n’a jamais caché son admiration pour le Barça, pour un contrat de longue durée. Reste désormais à convaincre le Borussia Dortmund de céder son ailier, auteur d’une saison de très grande qualité outre-Rhin, chose qui devrait être peu aisée. D’après nos confrères, l’éventuel transfert de l’ancien Rennais, lié jusqu’en juin 2021 à la formation allemande, ne devrait pas s’effectuer en dessous de 100 millions d’euros, prix auquel le récent 3e de Bundesliga serait prêt à négocier pour laisser partir son jeune talent, une année seulement après l’avoir recruté pour 15 millions d’euros.

Coutinho se rapproche…

La deuxième, c’est Philippe Coutinho (25 ans). Absent du groupe de Liverpool pour le match amical face à l’Athletic Bilbao (3-1) à Dublin, samedi, le Brésilien aurait «mal au dos» selon son club. Faux, annoncent les médias espagnols, qui avancent l’hypothèse d’une excuse toute faite avant le transfert imminent de Coutinho à Barcelone dans le cadre d’une transaction estimée à plus de 100 millions d’euros. Si Jürgen Klopp, qui a fait de l’ancien élément de l’Inter Milan la pierre angulaire de son équipe, ne veut pas céder l’Auriverde, Sport nous informe que du côté des dirigeants anglais, l’occasion de récupérer un aussi gros chèque est beaucoup trop belle pour la laisser passer. D’autant plus que le principal intéressé, comme Dembélé, est partant pour débarquer en Catalogne.

Dybala au cas où ?

Enfin, la troisième, c’est Paulo Dybala (23 ans). De ce côté, le dossier est beaucoup moins avancé que les deux premiers. Ces dernières heures, le Corriere dello Sport avance une hypothèse assez surprenante concernant l’éventuelle arrivée de l’attaquant de la Juventus Turin dans le nord-est de l’Espagne. Selon le média italien, le Barça serait en effet prêt à proposer 90 millions d’euros plus le légendaire Andrés Iniesta afin d’arriver à ses fins. Une proposition très osée car si le champion du monde 2010 reste un joueur très respecté, ses meilleures années semblent derrière lui. De son côté, La Gazzetta dello Sport évoque une grosse offre catalane, dont on ignore le montant, plus André Gomes, désiré par la Vieille Dame, ainsi que Rafinha, afin de récupérer l’Argentin. Bien entendu, si le champion d’Europe 2015 parvient à conclure pour Dembélé et Coutinho, la piste menant à Dybala pourrait être mise temporairement de côté, puisqu’on imagine mal Barcelone recruter trois joueurs offensifs aussi onéreux en même temps. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer l’orgueil des dirigeants blaugrana, pointés du doigt après le feuilleton Neymar.