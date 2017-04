Qui est DemDem, l’épouse de Maître Gims ?

Le rappeur Maître Gims est marié depuis 2005 avec DemDem, une jeune femme avec qui il vit une grande histoire d’amour.

D’ordinaire discret sur sa vie privée, Maître Gims, de son vrai nom Ghandi Djuna, ne parle presque jamais de celle qui partage sa vie, DemDem. Mariés depuis 2005, ces deux-là se sont rencontrés très jeune. À l’époque, elle était encore lycéenne et lui était encore inconnu du grand public.

« Nous sommes tombés amoureux. (…) Nous avons su très vite que nous voulions passer notre vie l’un à côté de l’autre et fonder une famille », a écrit le chanteur dans son autobiographie, Vise le soleil. Depuis, quatre enfants sont nés de cette union. « Ma seule obsession est d’être présent pour eux. Le temps passe vite, et les problèmes peuvent arriver si l’on est trop absent », a confié la star à Gala, en septembre dernier.

Pendant de longues années, Maître Gims n’a montré aucune photo ni vidéo de sa femme. Ce n’est qu’en mars 2016 qu’il a dévoilé pour la première fois le visage de celle qu’il aime, sur Périscope. Un moment durant lequel on pouvait apercevoir la jolie brune au volant d’une Ferrari. Présent à ses côtés, l’interprète de One Shot la couvrait alors de compliments.

Quelques mois plus tard, c’est dans son clip Tout donner que le rappeur a offert un rôle à sa femme. Dans une ambiance très américaine, le couple est poursuivi par la police, et parvient à échapper au FBI en hélicoptère. Mais dans la vraie vie, DemDem est aussi très active sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur Snapchat, on la voit régulièrement faire du shopping, enchaîner les poses sexy ou encore passer du bon temps avec ses copines, dont la chanteuse Amel Bent qu’elle considère comme « sa jumelle ».

