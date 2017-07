Démission de Thierno Alassane Sall : Moustapha Cissé Lô exprime son regret

Le départ de l’ancien ministre de l’Energie fait polémique autour de la classe politique. A la suite de sa sortie de l’Apr, ses ex frères de parti expriment le regret de perdre un si haut cadre de leur parti. Moustapha Cissé sur les ondes de la rfm réagit et affirme que la démission de Thierno Alassane Sall est regrettable.

Réputé de très bonnes qualités tels que le respect envers ses prochains et son dévouement pour son pays, Thierno Alassane Sall vient de poser un acte qui ne laisse pas indifférent ses compagnons politiques. Moustapha Cissé Lo témoigne sur les ondes de rfm : « c’est très regrettable parce que c’est un obstacle pour notre parti. Thierno Alassane Sall est un cadre de haut niveau qui a tout donné à l’Apr dès les premières heures. C’est un homme de conviction. Un homme exceptionnel. Donc si notre parti perd un homme de cette dimension, je pense que c’est très regrettable pour notre parti ».

Même si l’adage dit que nul n’est indispensable, la démission de l’ancien ministre de l’Energie de l’Apr laisser un vide au rang des responsables les plus appréciés du mouvement présidentiel. Le Vice-président à l’Assemblée nationale reconnait : « Thierno Alassane est un frère et un ami qui respecte tout le monde ». Avant d’ajouter : « Aujourd’hui, je suis très peiné d’apprendre cette nouvelle. Je suis vraiment touché par cette nouvelle et je pense que tous mes frères du parti qui ont accompagné Macky Sall dès les premières heures après sa démission du Pds, et qui étaient à côté de Thierno, sont surpris par cette nouvelle».

Safiyatou Diouf Ndiaye