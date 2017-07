REWMI.COM- Nous apprenons à l’instant même le départ de Babou Diaham de la direction de l’office du bac. Démission ou limogeage ? on ne saurait le dire pour le moment. On parle de démission mais l’interessè avait soutenu il y a quelques heures qu’il ne dèmissionnerait pas. Nous y reviendrons. Pour rappel des cas de fuites ont été notés dans les épreuves de français et d’histoire-géographie entachant ainsi la crédibilité de l’organisation du bac 2017 principalement la série L.

