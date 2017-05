QUAND LA DEMOCRATIE EST MENACEE PAR SES ENFANTS…PAR VIEUX SAVANE

Faut dire qu’entre temps, la droite et la gauche ont rivalisé d’ardeur pour défendre une identité française improbable, feignant d’oublier qu’une identité n’est jamais donnée une fois pour toute, au risque de se putréfier. Qu’elle est au contraire une réalité qui se déploie à partir d’un socle, se nourrit et s’enrichit sans cesse des contacts entre concitoyens, entre concitoyens et le monde à l’entour. Droite et gauche françaises se sont aussi curieusement focalisé sur l’Islam, s’engouffrant paresseusement dans des amalgames plombés dans une irrationalité mortifère consistant à faire équivaloir musulmans et terroristes, jusqu’à installer la suspicion sur certains noms à connotation « pas très catholiques ».

Aussi ne fleurait-il pas bon de s’appeler Mohamed ou Aicha, de porter un foulard, etc. Oubliant que la laïcité oblige la République à rendre possible l’expression et la pratique de toutes les croyances. Qu’elles soient religieuses ou athées. Les faux débats avaient par conséquent fini d’envahir l’espace public dans des envolées délirantes qui s’abimaient dans des généralisations et des globalisations dénuées de finesse, déconnectées de la complexité du réel. Ils exprimaient d’une certaine manière la lepénisation rampante des esprits qui avait cours dans la société française, illustrant ainsi la victoire idéologique du front national et de l’extrémisme islamique.

Face à cette ambiance on ne peut plus glauque, la démarcation et le courage affichés par Macron n’en prenaient que plus de relief. Comme lorsque devant les ouvriers du site de Whirpool menacés de délocalisation et qui lui montraient une certaine hostilité, il a ferraillé pied à pied, engageant un débat sans concessions, arguments contre arguments. Par ailleurs, sans jamais succomber à la surenchère populiste, il a assumé que la colonisation n’était pas si glorieuse que cela puisqu’elle est avant tout une violence exercée sur l’autre. Il a aussi assumé contre l’air du temps que la culture française est une culture vivante et qu’à ce titre elle porte le visage de la société dans laquelle elle se meut, à savoir une France plurielle et ouverte sur le monde. Il a aussi assumé la nécessité de ne pas succomber à la division et affirmé qu’il n’acceptera nullement comme c’est de bon ton de stigmatiser les Musulmans, les juifs, les protestants de France ni les orientations sexuelles des uns et des autres. Par une posture claire, il a fait souffler comme un vent de fraicheur qui ne craignait pas d’aller à l’assaut des odeurs pestilentielles des modes pensées vermoulues.

Dans un tel contexte, il est ahurissant de voir ou d’entendre des gens reconvoquer cette vieille antienne du « tous pourris » et refuser de choisir entre Macron qui déroule un discours d’ouverture et Marine Le Pen qui développe un discours d’exclusion et de fermeture.

La démocratie est trop fragile et exige une vigilance permanente en ce sens qu’elle est la preuve vivante qu’il n’y a rien d’absolu et d’irréversible. Aussi importe-il plus que jamais de rafraichir la mémoire de nombreuses personnes sur le passé douloureux dans lequel étaient empêtrées nombre de sociétés et qui s’appelait la guerre, le fascisme, le colonialisme, l’esclavage, l’apartheid, etc.

Ainsi au Sénégal, la démocratie telle qu’elle se vit présentement a-t-elle été le fruit d’une longue conquête. Pour sortir du parti unique, il a fallu que des gens se battent parfois au prix de leur vie, de blessures et de fêlures, pour rendre possible le multipartisme. Il a fallu se battre pour la laïcité, pour différencier le champ religieux du champ politique et rendre inopérant d’une conscience citoyenne, pour l’égalité hommes/femmes. Rien n’est joué. La démocratie mérite une vigilance permanente face aux forces de restauration.

Il a fallu se battre pour arriver à une transparence du processus électoral, laquelle a rendu possible en 2000, en rapport avec les acquis précédents, la première alternance politique démocratique. Et malgré tout, rien n’est encore totalement gagné. Défendre la démocratie c’est user de son droit de vote. C’est sauvegarder l’héritage des pionniers et avoir à cœur de participer à développer et à approfondir les libertés. C’est cela l’enjeu du deuxième tour de la présidentielle française. Ce sera aussi cela l’enjeu au Sénégal, pour les élections législatives de juillet 2017 et la présidentielle de 2019.