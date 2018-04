Démographie La population du sénégalaise estimée à plus de 15 millions d’habitants en 2017

Le Sénégal compte à plus de 15 millions d’habitants, selon le rapport annuel sur la population en 2017 de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Les projections démographiques de la division du recensement et des statistiques démographiques, ont montré que la population du Sénégal est estimée à 15 256 346 habitants dont 7 658 408 de femmes (50,2%) et 7 597 938 hommes (49,8%). C’est ce qui ressort du rapport annuel sur la population du Sénégal en 2017 de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Selon la source, plus de la moitié des personnes vivant au Sénégal résident en milieu rural, soit 53,5%, contre 46,5% de citadins. Dans les régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor, les hommes sont plus nombreux que les femmes. «On constate de fortes disparités dans la répartition de la population entre les entités administratives régionales», note le rapport.

En effet, la région de Dakar abrite plus de 23,0% de la population du Sénégal. Elle est suivie par les régions de Thiès et de Diourbel où vivent respectivement 13,1% et 11,0% de la population. La région de Kédougou est la région la plus faiblement peuplée avec une proportion de la population sénégalaise qui dépasse à peine 1%. Le présent rapport a présenté la population du Sénégal et sa structure par groupes d’âges et par sexe selon les régions administratives. Il présente aussi l’effectif de la population du pays par année d’âges, les effectifs des populations cibles des secteurs de l’éducation, la santé, l’emploi, la protection de l’enfant, le genre et l’urbanisme. Ainsi, souligne l’ANSD, les questions de populations sont cruciales pour le développement et l’avenir d’un pays. Pour cela, le Sénégal qui s’est engagé dans une perspective de l’émergence à l’horizon 2035, se doit de maîtriser systématiquement ces paramètres démographiques.

Il existe des interrelations entre la dynamique démographique, le développement économique et l’environnement. Pour apprécier les effets et impacts de la dynamique démographique sur les ressources naturelles et sur la croissance économique, il s’avère indispensable de disposer d’informations statistiques fiables sur l’état et la structure de la population. « C’est dans ce cadre que les données sur la population du Sénégal en 2017 sont issues des projections démographiques réalisées par l’ANSD pour la période 2013-2063 », précise-t-on.

Zachari BADJI