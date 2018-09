Dengue: Le bilan monte à 12 à Fatick

Encore trois nouveaux cas de dengue à Fatick. Ce qui porte à 12 le nombre de personnes frappée par la maladie dans la localité. Le Directeur de la prévention du ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye, qui en fait l’annonce, parle « d’une évolution normale ».

« On s’attend pratiquement à ce genre de situation dans des cas pareils, minimise-t-il, sur la Rfm. Parce qu’actuellement, il s’agit d’une recherche active parce qu’on va vers les cas suspects. C’est une descente pratiquement sur le terrain pour essayer de traquer les cas et de les remonter le plus rapidement possible. Dans ce genre de situation, nous estimons qu’il s’agit d’une allure qui nous semble acceptable par rapport à cette courbe épidémique. »

La dengue, rassure-t-il, est « circonscrit dans la commune de Fatick. Les autres cas envoyés des autres districts sont revenus négatifs. »