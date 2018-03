Denitsa Ikonomava séparée de Rayane Bensetti ? Les fans s’inquiètent à cause d’un cliché…

Le couple formé par Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti intrigue autant qu’il passionne ! Aujourd’hui les fans sont plus que jamais inquiets et craignent le pire à cause d’une photo publiée par la danseuse sur Instagram.

Il y a quelques semaines, Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti fêtaient sur Instagram l’anniversaire de leur victoire. C’était en effet il y a déjà trois ans qu’ils ont ensemble, remporté le trophée de la saison 5 de Danse avec les stars. En couple et amoureux depuis leur rencontre sur le parquet du studio de danse, les deux jeunes gens tentent de rester assez discret sur leur relation mais ne manquent pas de s’afficher complices sur les réseaux sociaux