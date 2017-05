DEPART DE TAS DU GOUVERNEMENT- Exigence de transparence et vérité

Que Thierno Alassane Sall ait démissionné ou qu’il soit limogé, ça importe peu. Ce qui est indispensable pour une gouvernance qui se veut transparente, est la tenue de la vérité au peuple sénégalais. Du coté du Macky, on parle d’actes déloyaux. Mais Thierno Alassane Sall est trop altier, trop hautain et trop imbu de sa personne pour poser des actes déloyaux qui ternissent son honorabilité. C’est facile de l’attaquer et de le diaboliser parce qu’il n’est plus du Gouvernement et peut même, demain, s’éloigner de l’APR. Si jusqu’ici il ne tient pas une conférence de presse pour donner les véritables raisons de son départ du Gouvernement, c’est parce qu’il est loyal.

Les insulteurs à gage de l’APR ont intérêt à se taire car si jamais Thierno Alassane Sall en arrivait à être poussé à parler, cela risque d’aboutir à un déballage fortement préjudiciable à leur parti et à Macky Sall lui-même. Déjà, les affaires Pétro-Tim et Arcelor Mittal ont porté un coup dur à Macky Sall. Son propre frère est au centre de ce scandale et cette affaire à altéré la gouvernance marron-beige. La question est de savoir encore pourquoi, pour une affaire de pétrole que ne semblent maitriser que le Président de la République et le Premier Ministre, le Ministre concerné a refusé de signer le contrat liant le Sénégal au Groupe Total ?

Cette Affaire est louche comme sont suspectes de nombreuses affaires sous Macky. Une exigence de vérité s’impose. Il y va de l’intérêt de Thierno Alassane Sall qui est encore jeune et a un bel avenir devant lui en raison de sa riche expérience. Il y va aussi de l’intérêt de Macky Sall. Déjà une anthologie de scandale est rédigée et divulguée contre sa gouvernance, constituant de terribles thèmes de campagne électorale. Les responsabilités historiques de Macky Sall, Mouhammed Boune Abdallah Dionne, Thierno Alassane Sall et Serigne Mboup, DG de PETROSEN sont engagées. C’est la question des ressources nationales du Sénégal et du bien public qui se pose !

Domou rewmi