DEPARTEMENT LINGUERE- Une fillette de  11 ans violée par son directeur d’école

A Linguère, plus précisément dans la localité de Warkhokh, une histoire de viol défraie la chronique.

Le directeur d’école, pour satisfaire sa libido, a abusé sexuellement de F.L, élève en classe de CE2, âgée seulement de 11 ans. Les faits remontent au mercredi 26 avril, dernier jour de la tenue des élections de représentativité syndicale. Selon nos sources, le sieur M.N loge dans la même demeure que la fillette à qui il a demandé de lui trouver de la glace en lui remettant une pièce de 100 FCFA. Après la commission, M.N suggère à son élève de se coucher sur le lit avant de se jeter sur elle pour satisfaire sa libido. Aussitôt rentrée, F.L informe ses parents qui la conduisent au poste de santé du village, puis à l’hôpital Maguette Lô de Linguère où une gynécologue confirme qu’elle a bel et bien été abusée. Très remontées, les populations ont convergé vers le domicile du directeur pour le lyncher. Sans l’intervention des gendarmes, M.N aurait passé un mauvais quart d’heure. Il a été placé en garde à vue dans l’unité pendant 48 heures avant d’être transféré ce vendredi matin au parquet régional de Louga, suite à la plainte déposée par la famille de la victime. Toutefois, selon plusieurs versions, il n’y aurait pas eu viol, mais plutôt des attouchements. A signaler que le mis en cause est marié et père de 04 enfants. En attendant, des supputations vont bon train. Certains se demandent si l’enseignant jouit de toutes ses facultés mentales, d’autres soutiennent que M.N est rattrapé par le destin.

Samba Khary Ndiaye