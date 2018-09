Départs de GFM: Après Mamoudou et Alassane, Antoine Diouf ?

Une rumeur obstinée qui veut que le talentueux journaliste à la voix fort radiophonique, Antoine Diouf, soit de la vague de départs du Groupe Futurs Médias (GFM) après les démissions de Mamoudou Ibra Kane et d’Alassane Samba Diop. Interrogé par Yerimpost, l’intéressé lui-même a répondu: « Je n’envisage pas de partir du Groupe Futurs Médias. Je n’ai reçu une quelconque proposition des ex-collègues démissionnaires. Je continue à faire mon travail. Et m’épanouis dans le groupe. En tous cas, pour l’instant. » Cette réponse a le mérite d’être claire. Elle ne renie pas le passé. Mais n’insulte pas l’avenir non plus…