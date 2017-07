Dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus

La neuvième édition de la journée de dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein sera organisée le 23 juillet prochain à l’école 20 de la Cité Dioumkhop de Sahm Notaire à Guédiawaye. C’est à l’initiative du Dr Bamba Kane, professeur à la faculté de Médecine et de Pharmacie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ministre conseiller et responsable politique à Guédiawaye. Lors de cette journée, des médicaments seront mis gratuitement à la disposition de la population. A cette occasion, toute la population – sans distinction d’appartenance politique – est invitée à subir le dépistage.