Urgent- incident au stade Demba Diop- plusieurs morts

La finale de la coupe de la league est èmallèe par un incident malheureux ce samedi au stade Demba Diop. Les supporters des deux èquipes se sont affrontès violemment un mur est tombè faisant 8 morts et des centaines de blessés graves. Le bilan pourraient s’alourdire. Tout est parti du 2e but marquè par le stade de Mbour qui venait ainsi de mener au score apres avoir ègalisè dans un premier temps. Des jets de pierres ont obligè des supporters à fuire pour sauver leur peau c’est ainsi qu’un pan du mur à la tribune decouverte s’est affaissè faisant 8 morts et plusieurs blessès graves.

Le stade de Mbour rencontrait l’Union sportive de Ouakam. Nous y reviendrons